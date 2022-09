Stiglitz defende que Powell não deve ser reconduzido como presidente da Fed em fevereiro de 2022

O economista Joseph Stiglitz, prémio Nobel da Economia em 2001, antigo conselheiro do ex-presidente norte-americano Bill Clinton e professor na Universidade de Columbia, defende que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, não deveria ser reconduzido no cargo quando o seu mandato terminar, em fevereiro.

Em entrevista à Reuters, o economista considera que Powell não deverá ser reconduzido pela administração Biden por não se enquadrar na estratégia económica do presidente, devido à relutância do atual governador em incorporar o tema climático na ação da Fed e em aumentar os esforços regulatórios junto dos atores económicos do país.

As alterações climáticas, por exemplo, podem provocar alterações nos preços dos ativos um risco que deve ser incorporado nos testes de stress às instituições financeiras. "A estabilidade financeira exige lidar com a fixação de preços inadequados" e se houver "o risco de preços inadequados tem de se incluir" a possibilidade desse risco nas avaliações, diz Powell, citado pela Reuters. O atual presidente da Fed chuta para os legisladores norte-americanos a responsabilidade de definir políticas climáticas.

"Não deverá ser Powell" o líder da Fed a partir de 2022 se Biden quiser cumprir a sua própria política, segundo Stiglitz, que critica igualmente a falta de tolerância da atual Fed em relação a uma inflação mais alta quando o emprego ainda não está próximo de níveis ótimos. Citado pela agência, o economista diz que o "candidato mais óbvio" é Lael Brainard, governadora do board da Fed.