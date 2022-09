PSI-20. NOS dá trambolhão em dia vermelho na Europa

Esta quarta-feira foi dia de perdas na Europa - e avultadas no PSI-20. A praça de Lisboa perdeu 1,14% para os 5.363,45 pontos, acompanhando nas quedas as maiores bolsas do Velho Continente. Wall Street também estava a negociar em baixa, com os três maiores índices acionistas no vermelho a meio da tarde.

A grande perdedora do dia foi a NOS, encerrando nos 3,404 euros depois de um trambolhão de 3,9%. À empresa de telecomunicações seguiram-se, no pódio dos desempenhos negativos, os CTT e a Semapa, com perdas de 3,39% e 2,35% para os 4,56 euros e 12,46 euros, respetivamente.

O BCP caiu 2,12% para os 0,1292 euros. No retalho o cenário também não foi animador: a Sonae perdeu 1,33% para os 0,8935 euros e a Jerónimo Martins recuou 0,83% para os 18 euros.

Na energia, a EDP e a REN estiveram entre as três cotadas que apresentaram ganhos esta quarta-feira, avançando 0,56% e 0,4% para os 4,707 euros e 2,485 euros, respetivamente. As restantes energéticas fecharam em queda: a Galp Energia caiu 0,88% para os 8,374 euros e a EDP Renováveis perdeu 1,42% para os 22,18 euros.

A liderança dos ganhos foi da Corticeira Amorim, que subiu 1,53% para os 11,98 euros por título. A Novabase, por sua vez, fechou inalterada nos 4,9 euros.