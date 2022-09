PSI-20 segue Europa e começa o dia a negociar em baixa

O PSI-20 segue a tendência do fecho de terça-feira e começou esta quarta-feira a desvalorizar, perdendo 0,93%, para 5.376,33 pontos, às 8h20. Das 18 cotadas que compõem o índice de referência português, 11 encontram-se em terreno negativo esta quarta-feira, entre elas as maiores empresas do PSI-20. Principais praças europeias também estão em queda.

É uma quarta-feira pintada de "vermelho" para o índice de referência português, estando as maiores empresas que compõem o índice em terreno negativo.

O BCP é dos "grandes" o que mais cai, ao perder 1,06% para 0,1306 euros por ação. Mas também a EDP (-0,64% para 4,651 euros por ação), a EDP Renováveis (-0,89% para 22,3 euros), a Galp (-0,78% para 8,382 euros) e a Jerónimo Martins (-0,3% para 18,095 euros) estão em queda.

Ainda assim, a liderar as quedas encontra-se a NOS que perde mais de 2% para 3,47 euros por ação.

No total estão 11 cotadas em terreno negativo e apenas três começam o dia no "verde". As três empresas que contrariam a tendência do índice são a Semapa, a Ramada e a Altri.

Lisboa segue assim a Europa, onde também o índice de referência, Stoxx 600, está em queda, perdendo mais de 1%.