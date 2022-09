Marca de ténis que tem Federer como investidor vai abrir o capital em Wall Street

A On, marca suíça especializada em calçado desportivo que tem como acionista o tenista Roger Federer, planeia abrir o capital na bolsa de Nova Iorque no final de 2021 com uma valorização de 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 4,6 mil milhões de euros), noticia o jornal espanhol "Cinco Días".

A empresa planeia emitir um total de 31,1 milhões de ações avaliadas entre 18 e 20 dólares. Cerca de 25,4 milhões serão emitidas pela empresa e o montante restante virá de alguns dos seus atuais investidores, que venderão parte da sua participação.

O fundo Point Break é atualmente o maior acionista da On com cerca de 25% das ações. Já os fundadores são responsáveis por 8,5% das ações ordinárias (mas têm 56% dos direitos de voto).

O tenista Federer entrou na empresa em 2019 e, além de investidor, participa no desenvolvimento de alguns dos seus sapatos e em iniciativas de marketing. Além do mais, uma das coleções da marca tem o seu nome.