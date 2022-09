Greenvolt começa a cotar no PSI-20 a 20 de setembro

A Greenvolt, quase dois meses depois da sua oferta pública inicial na bolsa de Lisboa, vai começar a cotar no principal índice bolsista português a partir do dia 20 de setembro, segundo informação da Euronext avançada pelo jornal Eco esta quarta-feira.

Na revisão trimestral do índice, a Euronext anunciou a entrada da empresa liderada por João Manso Neto no PSI-20 a partir do final de setembro, em linha com as expectativas do presidente executivo, que apontava para o mesmo mês a entrada na grande 'montra' nacional dos mercados acionistas.

Uma entrada já esperada depois de diversos bancos de investimento terem começado a acompanhar a ação e a sugerir valorizações potenciais de 10%.

O PSI-20 passa, assim, a ter 19 cotadas, uma a menos face às que promete no nome (que, de resto, vai ser mudado em 2022 para apenas PSI).