Galp compra Mobiletric e expande rede de carregadores elétricos

A Galp adquiriu a Mobiletric, empresa que fornece soluções de carregamento para carros elétricos, quer seja nos postos de carregamento na via pública, quer seja em casa ou até nos edifícios de escritórios, segundo anunciado esta quarta-feira em comunicado. Petrolífera quer expandir a sua rede de carregadores.

"A Galp chegou a acordo para a compra da totalidade do capital da Mobiletric, um dos principais operadores do setor da mobilidade elétrica em Portugal, em particular na área do carregamento elétrico rápido e ultrarrápido", lê-se na nota divulgada.

Com esta transação a energética reforça a sua aposta na mobilidade elétrica permitindo a "expansão da rede de carregamento elétrico da Galp no curto prazo", com mais 280 pontos de carregamento. Assim, até ao final do ano, a Galp vai duplicar a sua rede em Portugal, passando de 513 pontos que operava em 2020 para mais de mil.

"A aquisição da Mobiletric constitui assim um passo relevante na prossecução da meta da Galp de 10 mil pontos de carregamento na Península Ibérica até ao final de 2025", indica ainda a empresa na mesma nota.

Até ao momento não foram divulgados os valores da transação.