Custos da construção sobem 6,6% em julho com preço dos materiais a pressionar

Os custos associados à construção de habitação nova, em julho, foram 6,6% mais altos do que no mesmo mês do ano anterior, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A subida homóloga registada em julho foi exatamente da mesma dimensão daquela verificada em junho. O salto já não era tão grande pelo menos desde julho de 2017, o mês a que recuam os dados partilhados pelo INE.

A informação consta do boletim publicado esta quarta-feira, 8 de setembro, pelo gabinete de estatística nacional, intitulado “Índice de Custos de Construção de Habitação Nova”.

Para a evolução do mês de julho contribuíram tanto o preço dos materiais como o custo da mão de obra, embora a primeira variável se destaque. O custo dos materiais subiu 8,6%, o aumento mais elevado desde pelo menos julho de 2017. Entre 2017 e 2020 houve apenas um mês (janeiro de 2020) em que estes preços encareceram mais de 2%, mas este ano nem existem registos abaixo desta fasquia.

Já o custo da mão de obra avançou 3,9% em julho, o aumento homólogo mais reduzido desde março deste ano. O custo da mão de obra contribuiu com 1,7 pontos percentuais (p.p.) para a formação da taxa de variação homóloga do índice, e a componente dos materiais contribuiu com 4,9 p.p..