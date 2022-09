Amazon no Reino Unido vê vendas crescer quase 2 mil milhões. Impostos pagos aumentam 3,8 milhões

A filial da Amazon no Reino Unido pagou no ano passado mais 3,8 milhões de libras de impostos (cerca de 4,4 milhões de euros), num período em que as suas vendas cresceram 1,89 mil milhões de libras (2,2 mil milhões de euros), noticia o jornal britânico "The Guardian".

No total, em 2020 os impostos pagos pela Amazon do Reino Unido ascenderam a 18,3 milhões de libras (21,3 milhões de euros), um aumento de 26%. Já os lucros aumentaram 25% e as vendas mais 64%.

A empresa defendeu-se das críticas dizendo que pagou 492 milhões de libras (572 milhões de euros) em "impostos diretos" em 2020. O "The Guardian" indica que esse valor inclui o seguro nacional do empregador, taxas comerciais, imposto de selo e imposto sobre as empresas. A empresa não divulgou a sua fatura total do imposto sobre as empresas, mas o jornal aponta que metade do valor indicado deverá estar indexado ao seguro nacional e taxas comerciais.

Paul Monaghan, chefe do grupo de campanha Fair Tax Mark, criticou a empresa: "Grande parte do seu rendimento [da Amazon] no Reino Unido continua a ser desviado para o Luxemburgo, onde existe uma filial "deficitária" que não só não paga impostos, como está a gerar enormes reduções fiscais que podem ser utilizadas no futuro para garantir que pouco ou nenhum imposto continue a ser pago. A Amazon está a crescer em todo o mundo à custa de rendimentos em grande parte não tributados".