Startup portuguesa Taikai capta 2 milhões de euros em investimento

A Taikai angariou 2 milhões de euros em investimento, numa ronda que contou com capital alemão e português, anunciou a startup portuguesa, fundada em 2018, em comunicado divulgado esta terça-feira.

A plataforma de inovação aberta com base na tecnologia blockchain para processos de recrutamento em empresas pretende, com este dinheiro, "escalar o negócio, entrar em novos mercados e reforçar a oferta de soluções", explica.

A ronda foi liderada pelo fundo alemão FinLab EOS VC Fund e nela participaram a Portugal Ventures, entrando assim no grupo de investidores, e a Bright Pixel, da Sonae, que aumentou o investimento. Os fundos visam expandir a solução para novos mercados e aumentar o número de serviços da plataforma.

“Com este investimento, será possível chegarmos a mais mercados, apoiando as empresas no processo de inovação e recrutamento", segundo Mário Alves, co-fundador e CEO da Taikai, citado no comunicado.