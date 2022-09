Startup portuguesa Coverflex compra empresa do grupo MDS

A Coverflex, empresa portuguesa que opera uma plataforma de gestão de benefícios extra-salariais, anunciou a aquisição da FlexBen, empresa do grupo MDS, anunciaram as entidades em comunicado, esta terça-feira.

A MDS, por sua vez, entrou no capital da Coverflex, numa parceria que visa "acelerar o crescimento da startup e aumentar a sua base de clientes em Portugal", pode ler-se no documento.



"No âmbito do acordo estabelecido, a Coverflex concretizou a aquisição da totalidade do capital da FlexBen, empresa que integrava o grupo MDS e que desenvolve soluções tecnológicas que facilitam e apoiam as empresas na definição de diferentes tipos de benefícios a entregar aos colaboradores. Em paralelo, a MDS assumiu uma posição no capital da Coverflex e tornou-se o seu parceiro exclusivo para a distribuição de soluções de seguros", explica no comunicado.

Segundo as empresas, a operação fará a base de clientes da Coverflex subir para 20 mil trabalhadores em empresas, abrangendo clientes já existentes da FlexBen em geografias fora de Portugal, como Espanha.

A Coverflex é uma empresa portuguesa que oferece uma solução tecnológica para a atribuição e gestão personalizada de benefícios extra-salariais como com seguro de saúde, subsídio de refeição, benefícios sociais e descontos.

A MDS é uma multinacional especializada na corretagem de seguros e resseguros e em consultoria de riscos.