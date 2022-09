Santander já acordou saída com 455 trabalhadores dos 685 da lista inicial

Os sindicatos da banca estão a pressionar o Santander e o BCP a desistir do despedimento coletivo que estes bancos anunciaram se não chegassem a acordo com os trabalhadores que faziam parte do plano de saídas. No Santander eram 685, no BCP 900.

No Santander 455 já chegaram a acordo com o banco. Face aos 230 que não chegaram a acordo , fonte oficial do Santander disse ao Expresso que "o banco vai continuar a privilegiar a saída por mútuo acordo ou reforma antecipada", porém não sabe com quantos destes 230 trabalhadores poderão ainda chegar a acordo. Nem quantos destes poderão ser abrangidos por rescisão unilateral (despedimento coletivo).

No Santander, na semana passada o número de trabalhadores com quem não tinha sido possível negociar a saída ascendia a 290, número que encolheu para 230 esta semana.

Segundo avançou o Santander, houve "situações de vulnerabilidade pessoal e familiar que levaram o banco a retirar esses trabalhadores da lista inicial de saídas".

No BCP entre os 900 trabalhadores que estavam abrangidos no plano de saídas o banco chegou a acordo com 800 (reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo). Faltava chegar a acordo com 100. Questionado, o BCP não comenta se este número sofreu alguma redução. Ou seja, se entretanto, foi possível chegar a acordo com alguns destes trabalhadores. O banco remete informação para mais tarde.

Os seis sindicatos da banca pediram esta semana reuniões às comissões executivas do Santander e do BCP para pressionar os gestores dos bancos a desistirem dos despedimentos coletivos anunciados. Caso contrário vão mesmo avançar para uma greve conjunta.