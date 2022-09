Matos Fernandes: a descarbonização acontecerá "mais depressa do que as pessoas pensam"

"As coisas acontecerão mais depressa do que as pessoas pensam". A convicção é do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que esta terça-feira de manhã analisava, num debate do site "Politico", o tema da descarbonização e o papel do hidrogénio na transição energética.

Na sua intervenção Matos Fernandes assinalou que "os combustíveis fósseis estarão fora do mercado dentro de alguns anos". "O gás natural é importante para a transição, mas não sei dizer ao certo durante quantos anos ainda o usaremos. As coisas estão a acontecer muito depressa", declarou o ministro do Ambiente.

Sublinhando que "a eletrificação não é uma panaceia", Matos Fernandes frisou que "o hidrogénio desempenhará um papel importante", sobretudo em setores onde a eletrificação de consumos é mais difícil ou até impossível, em particular em certos sectores da indústria.

Agora, reconheceu o ministro do Ambiente, "é muito importante torná-lo competitivo e criar um mercado". Uma ideia também defendida minutos antes pela comissária europeia da energia.

A comissária Kadri Simson defendeu, no mesmo debate, que "o que é mesmo importante é criarmos um mercado para o hidrogénio". "Temos de ter um ecossistema completo e dar escala aos projetos", referiu.

"Estamos a dar prioridade ao hidrogénio verde, mas isso requer coordenação na cadeia de valor", disse ainda Kadri Simson.

Já Jorgos Chatzimarkakis, presidente executivo da associação Hydrogen Europe, mostrou-se convicto de que "a discussão entre hidrogénio azul [com captura de carbono] e verde [obtido a partir da eletrólise da água com eletricidade renovável] chegará ao fim dentro de uns cinco anos, porque o hidrogénio azul será apenas um combustível de transição".