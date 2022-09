Índice de confiança do ISEG acelera em agosto

O índice de confiança apurado pelo ISEG para o mês de agosto de 2021, relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 36,8, o que representa uma subida do nível de confiança relativamente ao mês anterior, em que o valor do índice foi de 35,4.

Em termos homólogos o índice, que em julho apresentava um crescimento homólogo de 35,6%, passou a apresentar um crescimento de 41% em agosto, mantendo-se o efeito base decorrente da queda abrupta do índice em 2020.

Segundo o ISEG, o nível de agosto já ultrapassa os níveis de confiança pré-pandemia. E, de acordo com a mesma fonte, "aumentou o consenso dos membros do painel relativamente à evolução da economia".

O índice de confiança do ISEG sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa, cujo valor pode variar entre 0 (confiança mínima) e 100 (confiança máxima) é atribuído por um painel de 18 professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida e que inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG.