Governo admite que preços da luz podem subir, mas "subidas não serão elevadas"

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, afirma que não consegue ainda prever qual será a evolução dos preços da energia em 2022 mas, no caso de existirem subidas, estão não serão "significativas", pelo menos para os consumidores domésticos.

"Com a informação que temos podemos dizer que não haverá subidas significativas para os domésticos", disse o secretário de Estado, à margem de uma conferência organizada pela Apren - Associação Portuguesa de Energias Renováveis.

No final da conferência, já havia referido que era com "elevada certeza" que afirmava que as "subidas não serão elevadas" no próximo ano. Na tese de Galamba, subidas entre os 15 e os 30%, em princípio, não se verificarão.

O secretário de Estado aponta para as renováveis como "a principal almofada que protege todos os portugueses da subida dos preços da eletricidade". Em paralelo, destaca o caso da produção com tarifas garantidas, que neste momento estão "abaixo ou muito abaixo" dos preços praticados no mercado grossista, pelo que funcionam como "seguro".

Além disto, a previsão é a de que o aumento de receitas do Fundo Ambiental seja ainda "maior" do que os 200 milhões anteriormente previstos pelo Governo, já que os preços das licenças de emissão de carbono estão mais altos do que na altura dessa primeira previsão. E 60% destas receitas são devolvidas ao sistema elétrico. O final do contrato que o sistema elétrico mantinha com a central do Pego, cuja produção a carvão cessa em novembro, assim como o final de um subsídio aos produtores chamado interruptibilidade, são outros fatores adjuvantes no alívio.

Galamba assinala que a maioria dos consumidores ainda não sentiu aumentos este ano, ao contrário de Espanha, exceto aqueles afetados pelas alterações na tarifa regulada, o que diz justificar-se pelas "características diferentes" de ambos os mercados. Em relação às medidas espanholas, o Governo não as irá adotar, considerando que estas "criam apenas ilusões de ganhos no curto-prazo".

No caso dos industriais, o secretário de Estado admite que “é diferente”, pois “estão mais expostos”. Para ajudar estes consumidores, Galamba afirma que o Governo deverá ter a maior fragilidade destes em conta no momento de distribuir as receitas obtidas com as licenças de emissão de dióxido de carbono.

Galamba assinala ainda que espera que, com a capacidade que o país terá de controlar grandes subidas, o diferencial relativamente a outros países europeus deverá esbater-se e promover a competitividade.

