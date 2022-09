EDP Renováveis ganha contrato de longo prazo para parque eólico no Chile

A EDP Renováveis assegurou, num leilão de energia renovável no Chile, um contrato de venda de energia por 15 anos para um novo projeto eólico naquele país, um parque que terá uma capacidade de 120 megawatts (MW) e que a empresa espera que inicie operações em 2025.

"Na sequência da entrada da EDP Renováveis no Chile em maio de 2021, a EDPR tem agora 0,2 GW (gigawatts) de capacidade assegurada que entrará em operação no Chile até 2025", sublinha a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa nota ainda que a capacidade de ganhar contratos de longo prazo "reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".

A EDP Renováveis encerrou a sessão desta terça-feira na bolsa portuguesa com uma queda de 1,92%, para 22,5 euros por ação.