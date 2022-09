Chegou a Portugal o carro elétrico que se pode comprar nas lojas da FNAC

A Citroën define-o como “um objeto de dois lugares e 100% elétrico, confortável, ágil e personalizável, único no panorama da mobilidade”.

Eis, pois, o Citroën AMI, que agora chega a Portugal, quer na variante de passageiros, quer na solução profissional MY AMI Cargo.

aifa jorge cunha

Para quem ainda não conhece este ‘objeto’, importa referir que se trata de um veículo do tipo quadriciclo ligeiro (tipo “L6e”), pode ser conduzido, em Portugal, por maiores de 16 anos, com carta da categoria “B1”, e pode ser adquirido por valores entre os 7.350 e os 8.710 euros, consoante as 6 possibilidades de personalização: do mais elementar AMI AMI aos MY AMI Orange, MY AMI Khaki, entre outras. Já o profissional MY AMI Cargo, é proposto por 7.750 euros.

O AMI e o MY AMI Cargo podem ser adquiridos online, a partir desta terça-feira, nos pontos de venda aderentes da Citroën e na rede de lojas FNAC aderentes.

Autonomia de 75 quilómetros

O AMI estará imediatamente disponível para aquisição sem financiamento, e ficará brevemente disponível, entre outros, em regime de carsharing, através do serviço Free2Move, em aluguer de longa duração e em compra com financiamento.

Este pequeno carro elétrico da Citroën garante uma autonomia de 75 quilómetros, uma distância perfeitamente adaptada aos curtos trajetos urbanos e suburbanos e bem superior à distância média percorrida diariamente por muitos milhares de portugueses, qualquer que seja o tipo de utilização (compromissos, trabalho, eventos, lazer, etc.).

aifa jorge cunha

A bateria de 5,5 kWh de iões de lítio, que se recarrega em apenas três horas numa tomada elétrica normal de 220 V utilizando o cabo existente a bordo.

A bateria está colocada horizontalmente sob o tabliê de bordo para maximizar o espaço no habitáculo. O cabo de carregamento está engenhosamente guardado ao nível da entrada da porta do lado do passageiro.

O AMI pode também ser recarregado numa Wallbox, através de um cabo adaptado (opcional) ou numa tomada elétrica pública.

Já o motor de 6 kW, permite uma velocidade de 45 km/h.

aifa jorge cunha

Este veículo foi pensado, segundo a construtora francesa, para a condução em áreas urbanas, até pelas suas dimensões ultracompactas: 2,41 metros de comprimento, 1,39 m de largura e 1,52 m de altura.

As suas dimensões associadas ao seu diâmetro de viragem de 7,20 metros simplificam as deslocações e o estacionamento. As suas 4 rodas de 14 polegadas, de desenho específico, colocadas bem nas extremidades da carroçaria, contribuem, igualmente, para uma excecional facilidade de manobra.

aifa jorge cunha

O habitáculo dispõe de algum espaço e funcionalidade. Na verdade, o AMI tem capacidade para acolher duas pessoas a bordo. O acesso é facilitado pelas grandes portas idênticas de ambos os lados e com abertura antagónica.

Os dois bancos estão posicionados desfasadamente de forma a oferecer mais espaço aos ocupantes, tanto ao nível dos ombros, como das pernas, e maior liberdade de movimentos.

O banco do condutor é ajustável em comprimento e o do passageiro, colocado mais para trás, é fixo e disponibiliza um vasto espaço à frente. A posição de condução permite estar no mesmo nível dos outros condutores na estrada.

aifa jorge cunha

Os espaços de arrumação estão distribuídos pelo habitáculo: um nicho junto aos pés do passageiro tem capacidade para acomodar uma mala de cabine, em complemento do espaço atrás dos bancos.

A Citroën está convicta de que o AMI tem tudo para se tornar “popular”. E sublinha que sob a sua silhueta minimalista de linhas limpas, o AMI enfatiza a identidade Citroën ao adotar uma frente expressiva, com faróis e indicadores de mudança de direção alojados numa assinatura de dois andares.

O AMI – 100% elétrico desfruta de uma altura de carroçaria e de uma posição de condução que permite ao condutor ter uma boa visibilidade por ter o seu assento ao mesmo nível de altura dos veículos que o circundam.

Único no seu género e pensado como uma real alternativa aos transportes públicos (autocarro, elétrico, metro) e a outros meios individuais de transporte individuais de 2 ou 3 rodas (bicicletas, scooters ou trotinetas), o AMI tem outra vantagem real para o seu condutor e passageiro: uma proteção superior à desses veículos de 2 ou 3 rodas, bem como uma independência e um conforto (acústico, luminosidade) superior ao de qualquer transporte público.