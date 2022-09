Juros da dívida mais baixos daqui a um ano

E surpreendente. Os juros da dívida pública subiram em agosto, e em particular reagiram com um movimento de alta muito claro na zona euro na última sessão do mês. No entanto, as previsões do algoritmo do portal financeiro “World Government Bonds” apontam para taxas abaixo das atuais daqui a um ano, no caso das economias desenvolvidas e da China (ver tabela).

Tendência de queda que se deverá verificar mesmo nos casos em que os bancos centrais já iniciaram ou vão começar este mês as reduções no programa de compra de ativos (Austrália ou no Canadá) ou que já foram dados sinais de que esse processo será iniciado ainda este ano (EUA). Só os mercados emergentes mais frágeis (Brasil, Rússia e Turquia) registarão uma trajetória altista persistente até setembro do próximo ano. Para Portugal, o portal referido projeta inclusive a descida para terreno negativo daqui a 12 meses.