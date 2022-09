Grândola, Albufeira e Barreiro atraem mais investimento

A pandemia alterou o destino do investimento imobiliário. Lisboa e Porto desaparecem como centro das intenções de investimento. Ao mesmo tempo, emergem novas geografias, com elevadas dinâmicas de crescimento e também com preços de habitação mais baixos do que os praticados nas grandes urbes. Esta é uma das conclusões que se retiram dos dados relativos aos 20 concelhos do país onde as intenções de investimento mais cresceram desde o quarto trimestre de 2019 e o segundo trimestre deste ano, segundo a Confidencial Imobiliário (CI).

“Existe uma tendência positiva das intenções de investimento. Promotores e investidores estão muito ativos na resposta às necessidades do mercado apesar da pandemia”, explica Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário. Quanto aos preços, sete dos 20 municípios têm valores por metro quadrado abaixo dos €2 mil, o que denota uma preocupação com a construção acessível à classe média portuguesa. “A dinâmica da oferta responde a uma perceção das características da procura, menos orientada para os mercados centrais das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e delas menos dependentes”, sintetiza