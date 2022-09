Dragão asiático limita ‘droga’ eletrónica

Já é conhecida como “droga eletrónica” ou “ópio espiritual” pela imprensa oficial chinesa. A indústria dos jogos online está sob ataque na China. As autoridades anunciaram esta semana que vão limitar a cerca de três horas semanais o acesso de menores de idade a este tipo de jogos. Concretamente, as empresas de gaming só podem permitir o acesso a jovens com menos de 18 anos entre as 20h e as 21h às sextas-feiras, sábados e domingos. Mas nos dias de feriado nacional os menores podem jogar mais uma hora.

As regras, publicadas na passada segunda-feira pela Administração Nacional de Imprensa e Publicações (o órgão regulador das publicações impressas e digitais) e em vigor desde quarta, impedem as empresas de videojogos de os disponibilizarem “de qualquer forma, durante outro horário”, obrigando-as a implementar sistemas mais robustos de verificação de identidade. Isto porque muitos jovens utilizavam documentos de identificação de adultos para contornar as regras (até agora, estes podiam jogar uma hora e meia por dia e três horas aos fins de semana). Aqueles que não se registem nem realizem a verificação de identidade deverão ser barrados.