Lone Star e Fundo de Resolução preparam-se para entrada do Estado no Novo Banco

A Lone Star, o Fundo de Resolução e o Novo Banco estão a preparar-se para a eventual entrada do Estado como acionista da instituição financeira. Essa possibilidade, a concretizar-se, terá de ser posta em prática pelo ministro das Finanças, João Leão, até ao final do ano.

O ponto de partida é um: o Tesouro português tem direito a entrar, até ao fim deste ano, no capital do Novo Banco, inicialmente com uma participação de 5,69%. Essa posição vai “comer” parte dos 25% que estão na posse do Fundo de Resolução, sem nunca beliscar os 75% da Lone Star.