EuroBic continua com prejuízos enquanto aguarda venda

O EuroBic voltou a registar prejuízos de €5 milhões só nos primeiros três meses do ano, mais do que aqueles que registou em todo o ano passado. O banco, ainda que justificando com a política de reconhecimento antecipado de perdas em créditos e outros ativos, continua a perder resultados enquanto a sua situa­ção acio­nista não é estabilizada com a saída de Isabel dos Santos e entrada de um novo investidor.

Há bancos portugueses de mais pequena dimensão que, sem que os processos de venda cheguem a um desfecho, têm tido prejuízos e, em alguns casos, obrigado os acionistas a promoverem reforços de capital. No caso do EuroBic, essa situação é posta de lado pela gestão de Azevedo Pereira, que sucedeu a Teixeira dos Santos.

