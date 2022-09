A história desconhecida de um pioneiro no ensino de Economia

A introdução em Portugal de aulas de política económica internacional na segunda década do século passado foi uma inovação no ensino da Ciência Económica que tem estado esquecida. Até ali, os estudantes aprendiam uma trilogia de disciplinas em torno de uma mistura eclética a que se dava o nome de Economia Política, de várias áreas do Direito e de cadeiras mais técnicas viradas para a formação de técnicos aduaneiros e de quadros consulares e de empresas.

A mudança deve-se a um chefe de Alfândegas, Francisco António Correia, que era também professor no Instituto Superior de Comércio de Lisboa (ISC), recém-criado pela República num antigo colégio de freiras no Quelhas. O ISC era a única escola em Portugal virada para a Economia, e moldada pelos republicanos segundo as famosas Escolas de Comércio francesas. Apesar do seu papel renovador, Correia nunca foi incluído entre os ilustres economistas portugueses da época, uma galeria onde dominava a Faculdade de Direito de Coimbra, com Marnoco e Sousa e o próprio Oliveira Salazar.

O legado de Francisco António Correia foi agora recordado com a publicação das suas duas principais obras numa iniciativa coordenada pela historiadora Adília Fernandes do Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórico Social|Trás-os-Montes e Alto Douro e do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura Espaço e Memória da Universidade do Porto e com o envolvimento do historiador económico Carlos Bastien do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG, herdeiro do ISC) em Lisboa.

