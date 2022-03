Mota-Engil regressou aos lucros no primeiro semestre

Portugal voltou a ser o principal mercado da Mota-Engil nos primeiros seis meses do ano, destronando em atividade o México e Angola, os maiores mercados do grupo nos últimos anos. O volume de negócios no mercado nacional cresceu 8% no primeiro semestre do ano, uma progressão que beneficiou da adjudicação do contrato de construção do troço ferroviário do Alandroal, inserido no Corredor Internacional, enquanto na obra privada se destaca a construção da Torre Infinity, em Lisboa, para a promotora Vanguard, entre outros.

O grupo liderado por António Mota anunciou esta quinta-feira um resultado líquido positivo de 8 milhões de euros, contra uma quebra de 5 milhões de euros no período homólogo do ano passado. Um nível de resultados semelhante ao registado nos primeiros seis meses de 2019.

No período em análise, o EBITDA registou um crescimento de 25% com margem de 16%, o que permitiu mais do que duplicar o resultado operacional (EBIT) face ao primeiro semestre do ano passado, passando para 68 milhões, contra 33 milhões de euros.

Até junho, o grupo dá conta de um crescimento de 31% na geração de caixa operacional para 165 milhões de euros, “o maior valor nos últimos 4 anos num primeiro semestre”, lê-se no comunicado divulgado pela Mota-Engil.

Porém, no período em análise, marcado pelos diferentes ritmos de recuperação no vários mercados do grupo, o volume de negócios caiu 2% para 1138 milhões de euros. Um resultado que espelha uma quebra da faturação de 16% em África, provocada pelos constrangimentos em Angola e em alguns dos outros 13 países africanos onde o grupo está presente.

Carteira de encomendas garante 3 anos de faturação

No período em que se concretizou a entrada da China Communications Construction Company (CCCC), a quarta maior construtora mundial, a Mota-Engil registou um aumento de 22% na carteira de encomendas para um recorde de 7,4 mil milhões de euros, que suportará a atividade nos próximos três anos. Sobretudo em África, “mercado historicamente com a maior rentabilidade operacional”.

Neste mercado destaca-se a assinatura em janeiro do maior contrato da sua história na Nigéria - projeto ferroviário Kano-Maradi avaliado 1,5 mil milhões de euros, cujas obras deverão arrancar entre o final do ano e início de 2022 e terminar no decorrer de 2025. A carteira de encomendas anunciada não integra a extensão do contrato de mineração em Moçambique para a brasileira Vale assinado em agosto no valor de 427 milhões de dólares.

Por região, nos cinco países europeus onde a Mota está presente, o grupo destaca o crescimento significativo da rentabilidade (aumento de 49% no EBITDA), motivado pela melhoria das margens no negócio de construção em Portugal e Polónia. Acresce , no segmento de tratamento de resíduos, o reconhecimento por parte do regulador do ajustamento de tarifas que permitiu à empresa melhorar a margem do negócio de ambiente, permitindo passar a margem EBITDA de 10% para 16%.

Já para a região de África, e com o contributo muito positivo de mercados mais recentes e outros de maior maturidade como Moçambique, a Mota-Engil conseguiu alcançar um crescimento de 9% no EBITDA com melhoria da margem para 23% apesar da redução do volume de negócios na região, afetada pelo decréscimo significativo em Angola e pela manutenção de alguns constrangimentos relacionados com a pandemia.

Na América Latina, o grupo alcançou um crescimento de 10% para 336 milhões de euros na faturação e de 42% no EBITDA com a manutenção das "margens históricas de 11%". Tendência que se deve à forte recuperação do mercado mexicano (crescimento de 57% do volume de negócios), que compensou o decréscimo da atividade que ainda se mantém noutros mercados como o Peru e Brasil, impactados de forma mais significativa pela pandemia, adiantou a empresa.