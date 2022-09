Apple permite que aplicações como Spotify, Netflix e Kindle possam receber pagamentos diretamente

A Apple anunciou que irá possibilitar o uso de links dentro de certas aplicações de forma a que os consumidores possam gerir as suas contas, e fazer compras, fora da plataforma da Apple - o que pode fazer com que o valor angariado pela taxa de 30% que cobra por cada compra caia significativamente.

A mudança ocorre numa altura em que a Apple está sob escrutínio de reguladores asiáticos, segundo o "Financial Times", em notícia publicada esta quinta-feira.

A Apple responde, assim, à Comissão da Concorrência japonesa, que deliberou que a Apple viola a lei anti-monopólio ao não permitir links. Também decisiva para esta mudança foi a lei aprovada esta semana na Coreia do Sul que põe fim à proibição pelas plataformas de pagamentos diretos entre consumidor e os criadores de software.

Queixas de aplicações, como a feita pelo Spotify junto da União Europeia, estão na origem destas mudanças, acusando a Apple de práticas anti-concorrenciais ao não permitir compras fora do seu sistema.

Assim, as aplicações abrangidas serão as que disponibilizam conteúdos digitais como a Netflix, Spotify, Kindle, entre outras. As mudanças irão entrar em vigor em todo o mundo no início de 2022.