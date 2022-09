Preço da eletricidade no mercado ibérico soma quarto máximo histórico em quatro dias

O preço grossista da eletricidade no mercado ibérico (Mibel) soma e segue. O preço médio da produção contratada para esta quinta-feira, 2 de setembro, atingiu 140,23 euros por megawatt hora (MWh), segundo os dados do OMIE, o operador do mercado diário e intradiário do Mibel.

Este novo máximo histórico bate o recorde da produção contratada para esta quarta-feira, que se cifrou em 132,47 euros por MWh, e que já tinha sido o terceiro recorde no Mibel em três dias seguidos. Quinta-feira será, portanto, o quarto dia consecutivo de máximos históricos no preço diário do mercado ibérico de eletricidade.

A produção contratada para 2 de setembro terá preços horários que oscilarão entre os 137 euros por MWh e os 148 euros por MWh, continuando o mercado elétrico sob forte pressão dos custos do gás natural e das emissões de dióxido de carbono, ambas as rubricas em máximos históricos.

O aumento do custo grossista reflete o maior recurso do sistema elétrico a centrais de ciclo combinado alimentadas a gás natural, que estão a ser mais necessárias para compensar a redução do volume de energia eólica disponível no mercado.