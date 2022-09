OPEP revê em alta procura de petróleo para 2022

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados liderados pela Rússia – grupo conhecido por OPEP + - reviu em alta esta quarta-feira a previsão da procura de petróleo para o próximo ano. A notícia foi adiantada pela Reuters que cita duas fontes do cartel petrolífero e surge horas antes da reunião do comité técnico que vai discutir o aumento da produção diária em 400 mil barris para os próximos meses. Um objetivo acordado pelos membro da organização em julho e que deverá ser mantido.

A dez dias da reunião em que vai decidir as metas de produção para o próximo ano, a OPEP reviu de 3,28 milhões para 4,2 milhões de barris por dia o aumento das necessidades da procura mundial em 2022, que assim deverá ultrapassar a barreira dos 100 milhões de barris diários.

A organização, que reúne 14 países exportadores e representa cerca de 40% da produção mundial tem ignorado os pedidos dos Estados Unidos para um maior aumento da produção para apoiar a retoma da economia global. Uma decisão a que não é estranha a manutenção dos rendimentos petrolíferos das monarquias do Golfo.

Há cerca de três semanas, Washington pediu à OPEP + um maior aumento da produção de petróleo para conter o aumento de preços, que ameaça a recuperação da economia a nível global. Um pedido contrariado pelo ministro de Petróleo do Kuwait, que preside a OPEP, que é defensor de uma redução da produção. Esta manhã, a cotação do Brent -petróleo de referência do mar do norte – aumentou 0,78%, para 72,19 dólares por barril.