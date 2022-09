Bancos deram novos empréstimos à habitação em julho a ritmo inédito desde 2008

Os bancos deram novos empréstimos à habitação no passado mês de julho a um ritmo que não era visto desde o primeiro mês de 2008. É um novo recorde em mais de uma década renovado ainda quando a pandemia de covid-19 não desapareceu, e também num cenário em que as taxas de juro voltaram a descer e a poupança a subir.

“Os novos empréstimos à habitação totalizaram 1385 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 88 milhões de euros relativamente ao observado no mês anterior, e a um aumento de 454 milhões de euros em relação a julho do ano passado”, indica o Banco de Portugal no comunicado divulgado esta quarta-feira, 1 de setembro.

Em março tinha já havido um valor elevado, de 1382 milhões, que foi superado agora no mês de julho. É preciso recuar a janeiro de 2008 para encontrar um montante mensal de novos empréstimos à habitação mais alto.

“A taxa de juro média destes empréstimos desceu para 0,80%. Esta taxa encontra-se abaixo de 1% desde agosto de 2020”, continua o comunicado. Em junho, a taxa média era de 0,83% no que diz respeito à habitação.

Crédito ao consumo em recorde desde pandemia

Houve outro recorde, entretanto, no que diz respeito a créditos bancários. “No segmento de consumo, os bancos emprestaram 429 milhões de euros, montante que representa um aumento de 9 milhões de euros em relação a junho deste ano e um aumento de 27 milhões de euros face a julho de 2020. Este montante de empréstimos é o mais elevado desde o início da pandemia”, ou seja, março de 2020, assinala o comunicado da autoridade sob o comando de Mário Centeno.

No crédito ao consumo, a taxa de juro média foi de 6,47% em julho, abaixo de 6,49% do mês anterior – mas a evolução aqui é menos uniforme e já teve valores mais baixos nos últimos tempos (por exemplo, dezembro de 2020, já que este é um mês em que tradicionalmente há um recuo no juro no crédito ao consumo).

Somando o crédito à habitação e ao consumo a empréstimos a particulares com outros fins, “em julho, os bancos concederam novos empréstimos aos particulares no montante de 2021 milhões de euros”. “A taxa de juro média destes empréstimos foi de 2,28%, um valor que fica abaixo do registado em junho deste ano (2,34%) e em julho de 2020 (2,78%)”, concretiza o Banco de Portugal.

Taxa de depósitos continua no mínimo

No que diz respeito aos depósitos de particulares (que atingiu um recorde em julho, como já noticiado), foi divulgada também a taxa de juro desses instrumentos, que se fixou em 0,05%, que é a praticada desde março deste ano.

“Desde novembro de 2015 que a taxa de juro média dos depósitos de particulares em Portugal se situa abaixo da média da área do euro”, relembra o Banco de Portugal.

O contexto de taxas de juro em mínimos determinadas pelo Banco Central Europeu (com impacto direto nos indexantes utilizados no cálculo das prestações do crédito à habitação) explica as baixas taxas de juro no crédito para a compra de casa, bem como a remuneração dada nos depósitos – é por isso que os bancos falam em estrangulamento da sua margem financeira, que é a diferença resultante dos juros recebidos em créditos e juros pagos em depósitos.

Empréstimos e juros a empresas aumentam

Ainda que continue em níveis historicamente baixos, a taxa de juro dos novos empréstimos a empresas subiu de 1,98% em junho para 2,03% em junho (ficando também acima dos 2% do mês homólogo).

O aumento verificou-se pelo segundo mês consecutivo e ocorreu tanto nos créditos de maior dimensão (igual ou superior a 1 milhão) como de pequena.

“Em julho, os bancos concederam 2668 milhões de euros de novos empréstimos a empresas”, diz o Banco de Portugal, situando-se acima do valor de junho.

Também pelo segundo mês cresceu a taxa de juro média dos novos depósitos das empresas, de 0,04% para 0,06%, contrastando com a tendência europeia, em que a taxa estava em junho em -0,31%, o valor mais baixo. A diferença deve-se ao facto de, em Portugal, ser proibido aos bancos cobrar pelos depósitos, ou seja, aplicar taxas negativas.