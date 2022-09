Preço da eletricidade avança para terceiro máximo histórico em três dias

É o terceiro máximo histórico em três dias seguidos. O preço grossista da eletricidade na Península Ibérica atingirá esta quarta-feira, 1 de setembro, um valor médio de 132,47 euros por megawatt hora (MWh), batendo o recorde que tinha sido fixado na produção contratada para esta terça-feira, que era de 130,53 euros por MWh.

A terça-feira já tinha, por sua vez, batido o recorde da véspera, com segunda-feira a apresentar um preço médio grossista de 124,45 euros por MWh.

Assim, depois de oito máximos históricos durante o mês de agosto (entre os quais cinco dias consecutivos de recordes, entre 9 e 13 de agosto), setembro começa igualmente sob forte pressão no mercado grossista de eletricidade, condicionado pelo elevado preço do gás natural no mercado internacional e pelos valores recorde das licenças de emissão de dióxido de carbono.

Para esta quarta-feira o operador do mercado diário na Península Ibérica, o OMIE, aponta para um elevado recurso às centrais de ciclo combinado a gás natural, que estarão a produzir durante todo o dia, para compensar a escassez de energia eólica em Portugal e Espanha.

Os contratos futuros no mercado ibérico sugerem que a vaga de preços altos continuará nos próximos dias, embora com um ligeiro alívio: os futuros para 2 de setembro rondam os 129 euros por MWh e os de 3 de setembro os 127 euros.

É expectável que no fim-de-semana a redução de consumo de eletricidade provoque uma quebra no preço diário, mas ainda assim os futuros para sábado e domingo ultrapassam os 100 euros por MWh.