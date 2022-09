Matos Fernandes: Governo tem “muitas almofadas” para contrariar aumento do preço da eletricidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou esta terça-feira que o Governo tem “muitas almofadas para inibir o aumento do preço da eletricidade aos consumidores”, embora reconheça que o aumento do custo de produção dificulta manter as tarifas atuais.

“Não faz sentido, em momentos de fragilidade ditados pela pandemia, que alguém possa abusar das margens de comercialização”, apontou.

Da parte do executivo, assegura, existe “uma vontade muito grande, sem qualquer promessa, de fazer com que a eletricidade não aumente” no próximo ano, reiterando que “o custo foi reduzido em 11%” com este Governo.

De intenções escritas, diz Matos Fernandes, só se lembra das do Governo de Passos Coelho, “que dizia que a eletricidade tinha de aumentar todos os anos 2,5% acima da inflação”.

Na opinião do ministro do Ambiente, “num prazo que é cada vez menos longo, com a entrada em funcionamento de todas as centrais solares que foram promovidas pelo Governo, aí sim, existem mesmo condições para que a eletricidade baixe”.

Matos Fernandes afirmou ainda que “aqueles que um dia disseram que as energias renováveis encarecem o preço da eletricidade hoje estão completamente enganados”, pois “cada vez mais a utilização das fontes renováveis gera um sobreganho para os consumidores e dá a garantia de que o preço da eletricidade vai ser reduzido nos tempos mais próximos”.