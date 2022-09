Despedimento coletivo. Saint-Gobain Sekurit oferece 1,5 salários por ano de indemnização

A primeira reunião de negociação prevista no Código do Trabalho em situações de despedimento coletivo decorreu esta segunda-feira na sede da Saint-Gobain Sekurit Portugal num “ambiente de total normalidade”, segundo um comunicado da empresa. O encontro contou com a participação de um membro da Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e representantes dos trabalhadores e da empresa.

Na reunião, os representante da divisão de vidro automóvel do grupo francês adiantaram que a empresa está disposta a oferecer aos trabalhadores “uma compensação superior em 50% ao valor previsto na Lei relativamente às indemnizações individuais”, lê-se no comunicado. Na prática, o valor da indemnização proposta rondará os 1,5 salários por ano de antiguidade e não apenas um, como prevê a legislação do Trabalho.

Além desta compensação monetária, a empresa comprometeu-se ainda “a contratar uma empresa especializada em recolocações para apoiar os trabalhadores” a encontrarem um novo emprego no mercado de trabalho, bem como a conseguir colocar alguns trabalhadores noutras empresas do grupo Saint-Gobain em Portugal.

Os problemas da Saint-Gobain Sekurit Portugal têm mais de uma década, tendo a empresa sido alvo de várias restruturações na tentativa de minimizar os gastos de estrutura e operacionais.

Segundo o comunicado, até agora, tinha sido possível manter a empresa em laboração com a compreensão e o envolvimento dos trabalhadores, e por via da constante capitalização da empresa por parte dos sócios. Porém, a pandemia de Covid-19 agravou uma situação já de si frágil, aumentando substancialmente a retração do mercado automóvel (a empresa transforma vidro para os automóveis, sendo essa a sua única atividade), sem possibilidades de recuperação a curto, médio e longo prazo.

Entre 2018 e 2020, a fabricante de vidro automóvel - implantada em Santa Iria da Azoia, no município de Loures - diz ter acumulado um prejuízo de 8,5 milhões de euros, cobertos pelo acionista “através de financiamentos sucessivos”.

Em 2019 registou um decréscimo no volume de negócios de 18%, correspondente a uma quebra de 10 milhões de euros, que se acentuou em 2020 com uma diminuição de 37%, cerca de menos 17 milhões de euros, acrescenta a empresa.

Em Portugal o Grupo Saint-Gobain emprega cerca de 800 colaboradores distribuídos por 11 empresas e oito fábricas, e totaliza um volume de faturação correspondente a 180 milhões de euros.

O grupo está a construir na Maia uma nova fábrica para a Saint-Gobain Abrasivos, com 9.000 metros quadrados, e atualizou o parque industrial e o forno para transformação de vidro da unidade de produção da Covipor, em Santo Tirso. Entre projetos em curso e projetos recentemente desenvolvidos, os investimentos totalizam um valor superior a sete milhões de euros.