Atrasos no apoio a desempregados. BE volta a remeter ao Parlamento proposta para prorrogação do subsídio social de desemprego

O Bloco de Esquerda (BE) vai "reapresentar" ao Parlamento o projeto de resolução para prorrogação do Subsídio Social de Desemprego (SSD) até ao final de 2021. O anúncio foi feito pela líder bloquista, Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à saída da Feira do Livro de Lisboa.

Na base da decisão do Bloco está a notícia de que a verificação da condição de recursos imposta para o acesso ao Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores - mecanismo adotado pelo Governo para garantir a proteção destes desempregados - está a gerar atrasos no deferimento do apoio por parte da Segurança Social. Este mês mais de 4.700 desempregados ficaram sem qualquer rendimento.

"Durante o mês de setembro volta a ser possível haver cortes nos bens essenciais e acabam as moratórias. Não podemos retirar apoios sociais ao mesmo tempo que viabilizamos cortes em bens essenciais e retiramos moratórias. No imediato, estamos a reapresentar no Parlamento o projeto que apresentámos no início do ano: quem estava com Subsídio Social de Desemprego (SSD) e não consegue encontrar emprego tem de ter esse apoio garantido pelo menos até ao final do ano", defendeu Catarina Martins.

O BE prepara-se assim para remeter novamente ao Parlamento a proposta chumbada em julho deste ano com os votos contra do PS e abstenções do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal, onde pedia a prorrogação do SSD para todos os desempregados cujo apoio terminava a 31 de dezembro de 2020 e não conseguiram encontrar emprego. Fonte oficial do BE garantiu ao Expresso que a proposta chegará ao Parlamento ainda esta terça-feira.

Os bloquistas pedem que o Governo "retome e prorrogue excecionalmente, até ao final do ano de 2021, a atribuição do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, sem necessidade de verificar condição de recursos, a todos os beneficiários abrangidos pela alínea a) do n.o 2 do artigo 156.o do Orçamento de Estado para 2021, assegurando o direito a este apoio extraordinário correspondente ao valor da prestação cessada, até ao limite de 501,16".

Pedem ainda que "prorrogue excecionalmente, até ao final de 2021, a concessão do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego dos beneficiários cujas prestações cessem" e que "retome os apoios extraordinários aos trabalhadores independentes e informais, designadamente o “Apoio Extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente” (AERA), que não tem a condição de recursos do AERT, garantindo apoio a todas as pessoas que tiveram forte redução ou ficaram sem rendimentos em consequência da crise sanitária".

Como o Expresso noticiou, 4.700 desempregados de um total de 22 mil cujo SSD terminou a 31 de dezembro de 2020 e que beneficiaram do acesso ao AERT, sem cumprir a condição de recursos, numa espécie de prorrogação excecional do subsídio social de desemprego concedida pelo Governo, durante seis meses, até julho de 2021, ficaram este mês sem qualquer rendimento devido a um atraso da Segurança Social no deferimento do apoio.

Tecnicamente, estes desempregados teriam a partir de julho acesso garantido ao AERT, mas já com necessidade de fazer prova de rendimentos e cumprir a condição de recursos. Um processo de verificação de rendimentos que gerou atrasos no deferimento dos pedidos entregues em agosto (referentes a julho) e, consequentemente, no pagamento dos apoios.

Ao Expresso, fonte oficial do Ministério do Trabalho garantiu que “a Segurança Social prevê efetuar o pagamento no dia 14 de setembro àqueles que cumpram os requisitos”.