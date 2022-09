Julgamento da fundadora da Theranos vai começar: a ascensão e queda de um ícone de Silicon Valley

Aos 19 anos, Elizabeth Holmes foi dada a conhecer ao mundo, não como uma jovem promissora, mas já como uma líder carismática, capaz de revolucionar o sector da saúde. Para a aluna recém-saída da Universidade de Stanford, onde cursou engenharia química, o sucesso chegou com estrondo, incluindo o direito a investidores de luxo, capas nas revistas de referência e comparações que a enalteciam como um Steve Jobs no feminino.

A razão para tanto alarido? A promessa de uma nova tecnologia para a realização de exames laboratoriais, a razão de ser da startup Theranos, que fundou em 2003 (primeiro batizada Real-Time Cures) e cuja premissa assentava na capacidade da empresa, com apenas algumas gotas de sangue, poder realizar mais de uma centena de testes, desde a deteção de colesterol até casos de cancro.

Anos depois, a queda de Holmes revelou-se igualmente estrepitosa e revelou-se uma mancha que atingiu a própria cultura de Silicon Valley. Acusada de várias fraudes federais e de intencionalmente ter deturpado as capacidades da tecnologia de que era proprietária, para enganar investidores e clientes, a ex-presidente executiva caída em desgraça deverá começar a ser julgada esta semana. Arrisca 20 anos de prisão.

Olhando para trás, a verdade é que Elizabeth Holmes nunca apresentou resultados efetivos que comprovassem o valor da empresa que criou. Mas teve a seu favor o ‘timing’ e o mérito de a fazer crescer de acordo com a dimensão da promessa que foi vendendo, de tal modo que os analistas chegaram a avaliar a Theranos em qualquer coisa como nove mil milhões de dólares.

Era um dado adquirido. Ninguém parecia ter visto o avançado aparelho de diagnósticos que acabaria com as agulhas e os imensos frascos de sangue, mas repetia-se a ideia de que o Edison era um hardware muito à frente de qualquer outra opção disponível na concorrência. Quando as dúvidas se instalaram e a Theranos se tornou sinónimo de fraude, Holmes era já a bilionária mais jovem do mundo, como proprietária de 50% das ações da empresa, e conseguira angariar cerca de 700 milhões de dólares junto de fundos de investimento.

Se a situação se foi complicando à medida que as agências reguladoras pediam mais dados sobre a tecnologia desenvolvida e a qualidade dos exames realizados, a abertura, em 2013, do primeiro laboratório de testes da startup veio trazer novas suspeitas. Entre elas, a de que Holmes estaria a fornecer exames realizados por equipamentos não-homologados e a recorrer a tecnologia de empresas concorrentes e não àquela que dizia ter criado.

Banida do sector e processada

De mal a pior, o rumo da Theranos estava traçado. Um ex-funcionário confirmou que a empresa era incapaz de realizar testes precisos com equipamentos próprios, ao mesmo tempo que uma investigação do "Wall Street Journal", em outubro de 2015, questionou não só as capacidades da máquina de teste de sangue, como os métodos de teste utilizados.

Quando a verdade se tornou incontornável, Holmes acabou por ser banida do sector de saúde, impedida de possuir ou administrar qualquer laboratório durante dois anos. Se, como jovem líder, à imagem do sucesso que projetou Sillicon Valley, a fundadora da Theranos atraiu para o conselho da empresa um poderoso regimento de políticos de renome (incluindo os ex-secretários de Estado Henry Kissinger e George Shultz, ou James Mattis, que viria a ser secretário de Defesa dos Estados Unidos, entre 2017 e 2019), a verdade é que a Theranos foi posteriormente processada pelos investidores por fraude, acabando por ser dissolvida em setembro de 2018.

A ex-visionária, atualmente com 37 anos, prepara-se agora para enfrentar um julgamento difícil. Após meses de atrasos devido à pandemia e ao nascimento do seu primeiro filho, ocupará o banco dos réus num tribunal federal em San José e responderá por duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica e dez acusações federais por fraude. A seleção do júri começa esta terça-feira e o caso deve durar meses, revela a imprensa norte-americana.

Tal como Holmes, está acusado o seu antigo namorado, Ramesh “Sunny” Balwani, com quem esteve romanticamente envolvida enquanto ambos trabalhavam na Theranos. São acusados de engendrarem um esquema multimilionário para enganar investidores, entre 2010 e 2015, assim como de outro esquema para enganar médicos e pacientes, que pagaram pelos seus serviços entre 2013 e 2016.

Ainda que ambos se tenham declarado inocentes, a pena pode ir até 20 anos de prisão e estão em causa possíveis multas e indemnizações de milhares e milhares de dólares.

Que caminho seguirá a defesa? Para os especialistas jurídicos, o ponto central do julgamento serão as perguntas sobre o que Elizabeth Holmes sabia, quando, e se pretendeu mesmo enganar. A questão da intencionalidade, dizem, pode ser a mais difícil de provar.

Quanto à estratégia a ser seguida pelos advogados de Holmes, os primeiros passos sugerem a tentativa de colocar Balwani como o mau da fita. Os dois vão ser julgados em separado, e documentos judiciais recentemente divulgados revelam porquê: o objetivo será o de colocar Holmes como vítima de abuso psicológico, emocional e sexual, detalhando as táticas que o namorado supostamente usou para a controlar e o impacto psicológico de tal abuso, escreve a CNN.

Nada é certo ainda. Elizabeth Holmes pode ser apenas colocada na posição de quem acreditava verdadeiramente no potencial da tecnologia que criou, tendo como único crime ser demasiado otimista, sem qualquer intenção de enganar, não sendo de descartar a hipótese de surgir um acordo de confissão de culpa, como apontam outros analistas. Para já, nem sequer há certezas quanto a Holmes testemunhar ou preferir o silêncio. A primeira hipótese é vista como um risco, mas há quem recorde a capacidade que tem de ser persuasiva – o auspicioso início de carreira prova-o.