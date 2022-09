Galp vai pagar dividendo de 25 cêntimos por ação em setembro

A Galp Energia vai avançar com a distribuição de dividendos a 0,25 euros por ação a partir de 16 de setembro, segundo comunicado esta segunda-feira à Comissão de Mercado de valores Mobiliários (CMVM). A operação foi aprovada a 20 de agosto.

"O Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A. aprovou, no dia 20 de agosto de 2021, o pagamento de dividendos, a título de adiantamento sobre lucros, no valor de €0,25 por ação", indica a petrolífera no comunicado. O dividendo líquido será de 0,18 euros ou 0,1875 euros por ação, dependendo se é tributado em IRS (taxado a 28%) ou IRC (taxado a 25%).

A empresa liderada por Andy Brown revela ainda que "a partir do dia 14 de setembro de 2021 (inclusive), as ações serão transacionadas na Euronext Lisbon sem conferirem direito ao dividendo (ex-dividend) e que a record date é a 15 de setembro de 2021".

Segundo a energética, os dividendos serão pagos através da Central de Valores Mobiliários, sendo o agente pagador o Banco Santander Totta.