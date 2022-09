País há dois anos sem decreto-lei de Execução Orçamental. Marques Mendes defende que "o governo deve uma explicação imediata ao país"

Há dois anos que não existe decreto-lei de Execução Orçamental, o documento que reune as normas de execução do Orçamento do Estado.

Em vigor está ainda o decreto-lei de execução orçamental de 2019.

O Ministério das Finanças, que no final de junho disse estar a ultimar o relativo a este ano, como noticiou o jornal Público, ainda não o publicou, diz Marques Mendes.

A situação é "inédita, irregular e ilegal em termos orçamentais", defendeu o comentador no seu espaço de comentário semanal no Jornal da Noite da SIC.

Este ano, a par do que aconteceu em 2020, o governo não publicou o decreto-lei, mas uma Circular da Direção-Geral do Orçamento.

"Isto é ilegal e inconstitucional. O Governo está a furtar informação à Assembleia da República e ao país. Acho que o governo deve uma explicação imediata ao país", sublinha o comentador.

Segundo a lei de enquadramento orçamental, em cada ano o Governo deve estabelecer, por decreto-lei, as normas de execução do Orçamento do Estado, incluindo as relativas ao orçamento dos serviços e entidades dos subsetores da administração central e da segurança social respeitante ao ano em causa, sem prejuízo da aplicação imediata das normas da presente lei que sejam exequíveis por si mesmas.

Diz a lei que este decreto-lei deve ser aprovado até ao décimo quinto dia após a entrada em vigor da lei do Orçamento do Estado.