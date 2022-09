Startup luso-britânica Abtrace capta financiamento de 2,4 milhões de euros

A Abtrace acaba de anunciar que fechou um financiamento no montante de 2,4 milhões de euros. Este inclui uma ronda de capital de 1,3 milhões de euros liderada pela sociedade de capital de risco portuguesa Faber, contando ainda com a participação da Ganexa Capital e com financiamento da agência de inovação britânica Innovate-UK.

Com operações em Portugal e no Reino Unido, a startup tecnológica utiliza dados armazenados nos registos eletrónicos de saúde, juntamente com ferramentas de inteligência artificial, de modo a agilizar e a melhorar as decisões clínicas nos cuidados de saúde primários.

O software assente na cloud (nuvem) apoia os profissionais de saúde na monitorização de doenças crónicas preexistentes e na identificação precoce de novas doenças. Atualmente, está a colaborar com centros de saúde do Sistema Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla inglesa) num projeto que abrange mais de meio milhão de pacientes no desenvolvimento de algoritmos para a deteção precoce de novas doenças, como o cancro.

O capital angariado “permitirá à Abtrace transformar o que é hoje uma ferramenta baseada em dados, que monitoriza e automatiza o cumprimento das diretrizes de atuação clínica e evita múltiplas visitas ao médico, numa plataforma inteligente que acompanha em tempo real a jornada do doente nos cuidados primários, desde a gestão monitorização das condições preexistentes até à identificação precoce de novas doenças”, declara em comunicado o médico Umar Naeem Ahmad, presidente executivo da empresa.

A startup quer ainda recrutar “mais engenheiros na área de software e machine learning [capacidade de aprendizagem dos sistemas a partir dos dados]”, de modo a dar resposta ao “desafio extraordinário” tecnológico que tem em mãos, acrescenta o director de operações, Hélder Soares. A Abtrace – que tem escritórios em Coimbra e em Braga – está a recrutar uma equipa técnica em Coimbra (Instituto Pedro Nunes) e no Porto.

A solução da startup luso-britânica ganha especial relevância no actual contexto de pandemia de covid-19, que deixou os centros de saúde com uma menor capacidade de resposta a uma procura acentuada pelos seus serviços. O seu software, garante a empresa, permite uma maior eficiência na gestão das ações clínicas e dos recursos humanos que as executam.

“Estamos muito entusiasmados com a ambição da Abtrace e, como primeiros investidores, muito emprenhados em apoiar a equipa a atingir a sua missão”, sublinha a sócia da Faber Sofia Santos. “A solução que estão a desenvolver tem um potencial transformador no plano dos cuidados de saúde primários e é um excelente exemplo de como as tecnologias com base em dados poderão servir a indústria da saúde e o bem-estar da sociedade.”

Fundada em 2018 (depois de ter vencido o concurso europeu promovido pelo programa Wild Card do EIT – Health, uma iniciativa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia), a Abtrace tem a sua sede fiscal em Londres, no Reino Unido, onde a empresa foi constituída. Mas tem também escritórios em Portugal, estando incubada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra.

A empresa conta ainda com alguns portugueses entre os seus fundadores: o diretor de operações, Hélder Tão Soares (investigador e doutorado em química pela Universidade de Coimbra), e a diretora de compliance, Cristina Correia (doutorada em engenharia biomédica). Fazem também parte da equipa de gestão o presidente executivo, Umar Naeem Ahmad (médico no NHS do Reino Unido), e o diretor de tecnologia, Kerim Suruliz (físico doutorado pela Universidade de Cambridge e ex-investigador do projecto ATLAS do maior acelerador de partículas do mundo, o Large Hadron Collider, do CERN).

No ano em que foi criada, a Abtrace já tinha assegurado 2,3 milhões de euros através do programa Wild Card do EIT – Health e da UKRI – UK Research and Innovation (Conselho de Investigação do Reino Unido). Na altura, a startup esclareceu que o objetivo passava por “desenvolver novas ferramentas” que diminuíssem “os erros associados à prescrição de antibióticos, um dos fatores mais críticos para a crise da resistência antimicrobiana”, melhorando assim o tratamento dos pacientes, diminuindo os custos e reduzindo o consumo de antibióticos errados.