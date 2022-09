Portagens em Espanha ameaçam exportações portuguesas

O governo espanhol vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros de “vias rodoviárias de alta capacidade”, medida que deverá ser estendida a outras estradas geridas pelas comunidades autónomas. A medida está a preocupar os operadores rodoviários portugueses que têm de atravessar o país, pois os custos das exportações realizadas por esta via deverão aumentar, escreve o "Público".

Não é uma novidade na Europa: Espanha está apenas a alinhar-se com os restantes países europeus que já têm a maioria das suas autoestradas com portagens. A medida está incluída no Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência que do governo de Pedro Sánchez.

Para Portugal, a medida afeta sobretudo as autoestradas que ligam Vilar Formoso a Burgos (360 quilómetros) e Caia a Madrid (400 quilómetros), que, até ao momento, são gratuitas, mas que estão na lista das que vão ser pagas. Nestas vias, segundo o jornal, passam 45% dos veículos pesados de mercadorias que cruzam as fronteiras portuguesas.

A introdução de portagens vai ter um impacto no comércio externo português que a Antram (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) estima num aumento dos custos entre 6% e 8% nas exportações para França e de 5% a 7% para a Alemanha. Segundo os cálculos da associação, baseados nos preços praticados noutras estradas espanholas, haverá um aumento de 90 euros por cada camião que faça a travessia entre Vilar Formoso e a fronteira de Irún e de 60 euros entre Madrid e a fronteira do Caia.