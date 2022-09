No BCE há uma minoria a alertar que as taxas de juro poderão não continuar baixas muito tempo

Christine Lagarde tinha-lhe chamado uma "pequena minoria" dentro do Banco Central Europeu (BCE). As atas da última reunião realizada a 21 e 22 de julho, publicadas esta quinta-feira, confirmam que esses críticos têm muitas reservas sobre a comunicação da nova estratégia de controlo da inflação, que recolheu o apoio de "uma larga maioria".

Depois de uma discussão em torno da formulação proposta pelo economista-chefe Philip Lane sobre o novo objetivo de 2% para a estabilidade de preços, que levou a "uma versão emendada", nem mesmo assim "alguns membros", o punhado de críticos considerados 'falcões', abandonaram as suas reservas.

Os críticos alegam que a formulação adotada pela maioria "pode ser interpretada como permitindo manter as taxas de juro no seu nível baixo atual por um período muito longo, sem que haja explicitamente uma cláusula de salvaguarda".

Os críticos argumentam que os mercados "estão a prever uma descolagem das taxas diretoras mesmo numa altura em que a inflação no médio prazo ainda possa estar muito abaixo do objetivo de 2%".

Por isso, acham que seria mais adequado que o BCE formulasse esse momento de descolagem "em termos de inflação realizada e não esperada".

Um dos pontos mais acesos do debate centrou-se em torno do significado das exigências para subir as taxas diretoras: que a inflação esteja em 2% "muito para além" do horizonte das projeções e que dê sinais de estabilização "duradoura" nesse objetivo.

A maioria não concordou com os críticos. Apesar de rejeitar que a nova estratégia implique "necessariamente taxas de juro baixas por um longo período", a maioria prefere uma atitude de prudência "salvaguardando contra um aperto prematuro da política monetária no atual contexto" de taxas de juro nominais estruturalmente muito baixas.

Recorde-se que a nova estratégia, que recolheu o apoio unânime, clarificou numericamente o objetivo da inflação para um número preciso, 2%, mas admitiu que haja variações simétricas para baixo e para cima, ainda que não provocadas intencionalmente pela política monetária.

Por isso, a formulação adotada fala de um "compromisso condicional", em que se exigem condições específicas antes de se decidir subir as taxas diretoras. As divergências centraram-se na formulação que é comunicada aos mercados (conhecida pela designação em inglês de forward guidance).

Segundo a Reuters, no final, houve dois votos contra, de dois 'falcões', Jens Weidmann do Bundesbank, o banco central alemão, e Pierre Wunsch, do Banco Central da Bélgica. Dos 19 votos dos responsáveis dos bancos centrais nacionais, quatro não votaram, devido a regras de rotatividade. Nesses quatro, havia três 'falcões', Bostjan Vasle, da Eslovénia, Klaas Knot, dos Países Baixos, e Robert Holzmann, da Áustria. O quarto foi Mário Centeno, do Banco de Portugal, considerado dentro da maioria de apoio à estratégia de Christine Lagarde.

A reunião de julho não discutiu a formulação da estratégia para o programa de aquisição de ativos, que foi adiada para a próxima reunião, a 9 de setembro, onde se esperam, também, divergências claras dentro do BCE.

O economista-chefe do BCE confirmou, esta semana, que a 'calibração' para o último trimestre do ano do programa de emergência conhecido pela sigla PEPP (e lançado em resposta à pandemia) deverá ser feita na reunião de setembro, mas adiou a discussão do que fazer após março de 2022 (quando se prevê terminar o PEPP) para o "outono".

Na reunião de setembro, Knot e Holzmann já votarão.