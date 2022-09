Economia portuguesa está a crescer perto de 6% em agosto e ultrapassa o patamar pré-crise

O crescimento da atividade económica em Portugal em agosto situa-se em torno dos 6% face ao mesmo mês de 2020 e já permitiu superar o patamar de agosto de 2019, ou seja, o nível pré-crise. É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira.

Segundo a nota do BdP, publicada na sua página na internet, na semana terminada a 22 de agosto, o DEI - um indicador compósito que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade económica no país - "estabilizou face à semana anterior".

Ao mesmo tempo, o banco central indica que a taxa bienal do DEI - que nos indica o crescimento acumulado neste indicador entre 2019 e 2021 - "aumentou no mesmo período". Esta taxa está já em valores positivos, indicando que a economia portuguesa está a funcionar acima do patamar pré-crise.

A média móvel semanal do DEI, na semana terminada a 22 de agosto - que abrange o período entre 16 e 22 de agosto -, indica um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 5,6%. Isto quando a mesma média móvel referente à semana terminada a 15 de agosto sinalizava um incremento de 6,3% em termos homólogos.

O DEI tinha abrandado ao longo de julho, na sequência do efeito de base - no terceiro trimestre do ano passado a economia portuguesa recuperou de forma marcada depois do trambolhão inédito dos três meses anteriores - e do agravamento da situação pandémica em Portugal, com o aumento da incidência de casos de covid-19, associada à expansão da variante delta no país, a levar o Governo a impor várias medidas restritivas, penalizando a atividade económica.

Restrições que, a partir de 1 de agosto, foram aliviadas pelo Governo devido ao avanço da vacinação no país. O que, indicam os valores do DEI, ajudou a impulsionar a economia portuguesa.

Quanto à taxa bienal do DEI, que, como referido, indica o crescimento acumulado neste indicador nos últimos dois anos, ou seja, entre 2019 e 2021, a tendência é de aceleração.

Esta taxa, em termos de média móvel semanal, regista um crescimento de 1,7% na semana terminada a 22 de agosto, sinalizando que a economia portuguesa já operou acima do período homólogo de 2019, ou seja, do patamar pré-crise. Na semana anterior, esta taxa também já se encontrava em território positivo, mas de forma ligeira, nos 0,9%.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país.

Os dados atualizados são divulgados semanalmente pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com informação até ao domingo precedente. A informação disponibilizada refere-se aos valores diários e à média móvel semanal deste indicador.