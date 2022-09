Crédito às empresas na zona euro desacelera em julho

O volume de empréstimos bancários às empresas mantém-se em desaceleração, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE). Os dados confirmam uma uma tendência que pode tornar-se uma preocupação para os responsáveis políticos e para as autoridades monetárias, segundo a agência Reuters.

O crescimento do crédito às empresas caiu de 1,8% em junho para 1,7% em julho, e o fluxo mensal de crédito ajustado caiu para 8 mil milhões de euros contra 11 mil milhões de euros no mês anterior. A Reuters lembra que a taxa de crescimento dos empréstimos às empresas caiu para metade desde o início da pandemia da Covid-19. Já o crédito às famílias, por outro lado, continuou a acelerar em julho, passando de 4,0% para 4,2%, o seu nível mais elevado em 13 anos.

A taxa de crescimento homóloga da massa monetária M3 – o agregado monetário de referência utilizado na análise da evolução monetária na zona euro -, que reflete principalmente as compras de obrigações do BCE, abrandou para 7,6% face a 8,3%, um valor próximo das expectativas do mercado uma vez que os analistas consultados pela Reuters adiantaram o valor de 7,7%.