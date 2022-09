Covid-19. Desemprego registado desce há quatro meses mas há mais novos inscritos nos centros de emprego

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego nacionais está em mínimos de março de 2020. Julho fechou com 368.704 desempregados inscritos nos centros de emprego nacionais, mostram os indicadores divulgados esta semana pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O número é o mais baixo desde março de 2020, altura em que os serviços públicos de emprego contabilizavam 343.761 pessoas inscritas, mas está ainda longe dos níveis pré-crise registados em fevereiro do ano passado, último mês livre dos impactos da pandemia de Covid-19, altura em que nos centros de emprego 315.562 indivíduos aguardavam por colocação. O país recupera a passos tímidos do abalo da crise pandémica e 94 concelhos do continente (34%) até já conseguiram alcançar um patamar de desemprego registado inferior ao que tinham antes da pandemia. Mas será sustentável? É que o número de novas inscrições nos centros de emprego voltou a subir em julho. Veja como está o desemprego no seu concelho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler