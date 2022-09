Greenvolt já é dona de 70% da Profit Energy

A Greenvolt concluiu a aquisição de uma posição maioritária na Profit Energy, empresa de desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos, anuncia a entidade em comunicado esta quarta-feira, dada a luz verde da Autoridade da Concorrência ao negócio.

A aquisição de 70% da Profit Energy, diz a Greenvolt, visa alicerçar "ainda mais a sua estratégia de crescimento e expansão do seu negócio nos sectores das energias renováveis".

A Profit Energy tem como atividade principal o desenvolvimento de projetos de engenharia, aprovisionamento e construção e prestação de serviços de operação e manutenção de projetos solares fotovoltaicos.

A Greenvolt já a construir novos projetos na Polónia, onde entrou recentemente, opera em Portugal cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal, com cerca de 978 MW de potência instalada, e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana de no Reino Unido, com cerca de 42 MW.