Dielmar. Um dos interessados é um investidor estrangeiro

Neste momento, há duas frentes de trabalho ativas para salvar a Dielmar: uma passa por viablizar o pagamento dos salários dos cerca de 300 trabalhadores através do Mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva da Atividade, como já foi anunciado. A outra é trabalhar com os potenciais interessados para garantir a venda da empresa. E, nos dois casos, todas as partes envolvidas assumem "urgência" em avançar.

