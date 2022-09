Défice das administrações públicas recuou de janeiro a julho com reabertura da economia

O défice das administrações públicas cifrou-se nos 6,84 mil milhões de euros nos primeiros sete meses do ano, recuando 1,6 mil milhões face ao mesmo mês de 2020, beneficiado pelo aumento da receita fiscal gerada pela reabertura da economia, segundo comunicado do Ministério das Finanças divulgado esta quarta-feira.

A receita subiu 8% de janeiro a julho face ao período homólogo. Uma melhoria que se explica com a reabertura da economia dos últimos meses, gerando mais receita; com o efeito-base do segundo trimestre de 2020 - o primeiro trimestre já inteiramente em pandemia e com quedas abruptas em toda a atividade económica - e com o diferimento do pagamento de impostos, cujos efeitos na receita deverão ser temporários.

Sem diferimentos e outros efeitos extraordinários, a receita fiscal cresceu 6,4%, com o Ministério a esperar "uma desaceleração até ao final do ano, em resultado da regularização destes efeitos", explicam as Finanças.

A reabertura da economia e o consequente reavivar do mercado laboral fizeram com que as contribuições para a Segurança Social subissem 7,7%, ajustadas de planos prestacionais. A medida extraordinária de lay-off com salário a 100% aprovada em janeiro pelo Governo ajudou a este aumento, sublinha o ministério de João Leão.

Já a despesa primária cresceu 5,4% face ao período homólogo devido aos maiores gastos das administrações públicas com as medidas de apoio à economia.

A despesa na Segurança Social aumentou 8%, ou 1,37 mil milhões de euros, face ao período homólogo. Também devido às exigências da pandemia, os gastos no Serviço Nacional de Saúde subiram 9,1%, com as rubricas de contratação de profissionais e de compra de bens e serviços a registarem um aumento da despesa de 9,7% e 10,7%, respetivamente.