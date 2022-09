Faltam tantos trabalhadores no Reino Unido que se acabaram os batidos no McDonald’s

O Reino Unido está a lidar com uma crise de falta de trabalhadores que está a afetar toda a cadeia de produção de bens alimentares. E nem as grandes empresas escapam, garante a agência Bloomberg em notícia publicada nesta terça-feira: o McDonald’s britânico deixou de vender batidos, entre outras bebidas, por não haver quem os faça.

Segundo a Bloomberg, citando a associação do sector, um em cada seis postos de trabalho na indústria da carne avícola está por preencher. E, segundo o instituto de estatísticas britânico, perto de 14 mil motoristas de pesados da União Europeia abandonaram o país nos primeiros cinco meses de 2021. A cadeia de restaurantes Nando’s, especializada em frango piri-piri, fechou 45 restaurantes na última semana devido à falta da sua principal matéria-prima. Há supermercados com prateleiras vazias devido à ausência de produto - e de quem o distribua. Associações dos sectores produtivos afetados chegaram a apelar ao governo britânico para mobilizar reclusos para as fábricas, segundo o The Guardian.

À partida, a única culpada desta crise pode parecer a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecida como Brexit, e a migração em massa de trabalhadores não-britânicos que se sucedeu. Porém, a pandemia é outro dos fatores, já que a exigência de confinamento profilático no caso de contacto com um infetado está a provocar ausências em série na economia britânica.

Já um artigo no Financial Times exclusivamente sobre a crise dos motoristas de pesados sublinha que o Brexit e a migração de trabalhadores comunitários que se seguiu não são os únicos fatores responsáveis pela falta deste tipo de profissionais. Segundo o jornal, a desregulação do mercado laboral do Reino Unido, que erodiu os salários ao longo dos anos, desviou a força de trabalho para atividades mais bem remuneradas e menos exigentes. A prová-lo está o facto de a discrepância salarial entre o exigente e cansativo trabalho de condutor de pesados e o de repositor no retalho, com horários tipicamente fixos, ter diminuído ao longo dos anos.