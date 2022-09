Agosto foi o melhor mês para o alojamento turístico em Portugal

Com 21% do total de noites passadas em alojamentos turísticos em Portugal e 23,4% na União Europeia (UE), agosto foi o melhor mês deste setor em 2020, segundo revelam os dados do Eurostat divulgados esta terça-feira. Num ano marcado pela pandemia de covid-19, em Portugal os meses quentes ficaram aquém do esperado.

A surpresa, ou não se considerarmos o contexto pandémico, está no segundo mês com maior percentagem em Portugal. Não foi julho ou setembro, mas sim fevereiro (13,7%), que representa o mês exatamente anterior à pandemia chegar a Portugal (a 2 de março). Setembro encontra-se na terceira posição (13,6%).

No geral da UE, tal como em 2019, foi julho o segundo mês com mais noites passadas em alojamentos turísticos, com 18,4%. Julho e agosto, sozinhos, representaram 42% do total.

O verão como um todo (junho a setembro) representa 60% do total, isto num ano completamente diferente do habitual, com o setor do turismo a ser dos mais afetados pela crise provocada pela covid-19.

Por este motivo, as viagens acabaram por ficar concentradas no verão, sendo que em julho e agosto de 2019 a percentagem ficava-se pelos 32% (10 pontos percentuais abaixo de 2020), conforme os dados do Eurostat.

Quanto ao resto do ano, na primavera a queda foi maior que no outono, altura em que apesar do elevado número de casos pela Europa fora, havia menos restrições. No total de 2020, a percentagem de noites no turismo diminuiu 52% face ao ano anterior.