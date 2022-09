Segundo maior acionista da EDP vende 11 centrais eólicas espanholas à China Three Gorges

A China Three Gorges, acionista maioritária da EDP, adquiriu centrais eólicas e uma central fotovoltaica em Espanha com uma capacidade total de 450 megawatts (MW), segundo comunicado emitido esta segunda-feira pela Exus, gestora das centrais.

A Three Gorges torna-se, com o negócio, dona de 11 centrais eólicas e de uma central fotovoltaica, abrangendo dois portefólios (Cefiro e Windrose) na região espanhola de Castela e Leão.

O grupo espanhol Masaveu era proprietário da totalidade do portefólio Céfiro e de 60% do Windrose, partilhando a propriedade deste último com o family office belga Korys (30%) e minoritários (10%). A Masaveu é a segunda maior acionista da energética portuguesa, com uma participação de 7,2% através da holding Oppidium.

Os 450MW foram adquiridos pela empresa estatal chinesa, dona de 19% da EDP, por 500 milhões de euros.