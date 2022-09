Mulheres na administração das maiores empresas do Reino Unido ganham 40% menos que os homens

As mulheres que fazem parte da administração das maiores empresas do Reino Unido cotadas em bolsa, pertencentes ao FTSE 100 (índice de referência do país), ganham aproximadamente menos 40% que os seus colegas homens, noticia o "Financial Times".

Em média, as mulheres em causa receberam 104.800 libras em 2020 (cerca de 121.900 euros). Já os homens com os mesmos cargos receberam 170.400 libras (198.200 euros).

No conselho executivo a diferença é de um milhão, tendo os homens recebido 2,5 milhões de libras e as mulheres 1,5 milhões (2,9 e 1,7 milhões de euros, respetivamente).

O número de mulheres administradoras saltou nos últimos anos nas empresas britânicas, com as mulheres a ocuparem 34,3% dos cargos de direção no FTSE 350 em janeiro deste ano, contra 21,9% em outubro de 2015.

Ann Cairns, co-presidente do Clube dos 30% (grupo que luta pela diversidade de género nos lugares executivos e administrativos das empresas), disse que a diferença salarial se devia, provavelmente, ao facto de as mulheres ocuparem menos dos cargos de topo mais bem pagos, como presidente, presidente executivo ou administrador financeiro.