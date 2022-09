Ex-presidente da TAP lança plataforma tecnológica na área do turismo para criar agentes de viagem virtuais

Antonoaldo Neves, gestor brasileiro que saiu da TAP depois de concluída a recompra da participação do empresário norte-americano,David Neeleman pelo Estado português, em setembro de 2020, manteve-se a viver em Portugal e dedicou-se aos negócios pessoais. Lançou uma empresa, a P2D Travel, uma plataforma tecnológica que se dedica a encontrar soluções para negociar em torno de viagens e do turismo, para já no triângulo Portugal-Brasil-México. Inspirada na Uber, a P2D permitir a qualquer pessoa que tenha um telemóvel criar uma agência de viagens virtual e vender nas redes sociais e na internet bilhetes de avião e estadias em hotéis, explicou ao Expresso Antonoaldo Neves. O agente virtual ganha 5% de comissões das vendas dos bilhetes e 10% das estadias nos hotéis.

