Finanças piscam o olho à banca para dar gás ao IVAucher

“O Governo tudo tem feito para que o Programa IVAucher seja o mais universal e abrangente possível, procurando soluções que tornem o programa ainda mais simples e acessível para os seus destinatários.” É assim que o Ministério das Finanças responde à questão colocada pelo Expresso sobre as nego­ciações que têm estado a decorrer com os bancos para aderirem ao IVAucher. Nos bancos, existe simpatia pela ideia, mas falta ainda acertar agulhas sobre as condições. Esta nego­ciação direta com os bancos decorre depois de a SIBS (dona do Multibanco, detida pela banca) não só não ter concorrido como não ter aderido ao programa da operadora que ganhou o concurso, a SaltPay (na altura Pagaqui).

O ministério de João Leão diz que uma “solução tecnológica com a banca ainda está a ser ultimada” e que quer o Governo quer a SaltPay estão a trabalhar para “incluir o maior número de instituições financeiras possível na solução”. Declara ainda que “a expectativa do Governo é que os bancos aderentes venham a representar uma quota de mercado dos cartões bancários muito significativa”. Questionado sobre quantos bancos já aderiram, as Finanças remetem essa informação para mais tarde.