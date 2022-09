Como o dono da Zara se tornou um acionista de referência da REN

Com a discrição e o silêncio que são marca da casa, Amancio Ortega, o homem mais rico de Espanha e detentor da 11ª maior fortuna do mundo, avaliada em 67 mil milhões de euros segundo a revista “Forbes”, voltou a escolher Portugal como objetivo dos seus investimentos pessoais. O seu family office, a Pontegadea, acaba de subscrever uma operação financeira que o converte no segundo maior acionista privado da Redes Energéticas Nacionais (REN), a companhia que controla a distribuição de energia elétrica no país. O dono do conglomerado empresarial Inditex adquiriu à Mazoon, sociedade da Omanoil, pertencente ao sultanato de Omã, os 12,006% que esta possuía na REN, pelos quais desembolsou 190 milhões de euros. Ortega ratifica assim o seu carinho pelo país vizinho, já demonstrado em outras ocasiões: a primeira loja que a Zara abriu fora de Espanha foi no Porto, em 1988.

A Pontegadea é a sociedade instrumental através da qual Ortega canaliza os seus investimentos pessoais, que se alimentam dos enormes benefícios que lhe dá o facto de possuir 59,25% das ações da Inditex, a maior empresa têxtil do mundo. Em 2020, um ano de exercício atípico marcado pelos efeitos planetários da epidemia de covid-19, Amancio Ortega (nascido em Busdongo, León, em 1936) recebeu a título de dividendos 647 milhões de euros; no ano anterior, 2019, recebeu a esse título €1626 milhões. A própria Pontegadea ganhou €666 milhões em 2020, menos 62,5% do que no exercício anterior.